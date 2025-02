Messina avanguardia nella terapia oncologica: al Papardo il primo caso di irradiazione cranio-spinale in Tomoterapia

Come funziona? La Tomoterapia è una tecnica avanzata di radioterapia che combina la precisione della tomografia computerizzata con la capacità della radioterapia a fasci modulati per trattare i tumori. Si tratta di una terapia che completa al meglio la radioterapia e consente di curare tumori situati in aree complesse e delicate, come nel caso dei tumori cerebrali, toracici , addominali, irradiazione corporea totale nei trapianti di midollo osseo. La tecnologia ad altissima precisione irradia i tessuti compromessi con un metodo che viene definito “fetta per fetta”, salvaguardando i tessuti sani. Erogando radiazioni in modo tridimensionale si ottengono delle immagini dettagliate delle aree da trattare, creando mappe tridimensionali precise delle dimensioni e della posizione del tumore. Grazie al trattamento estremamente mirato, la Tomoterapia riduce il rischio di effetti collaterali che potrebbero derivare dall'irradiazione di tessuti sani. Ciò è particolarmente importante per tumori che si trovano in prossimità di organi vitali. È una scelta terapeutica ideale per i pazienti che necessitano di un trattamento altamente preciso e per chi ha tumori difficili da trattare con altre forme di radioterapia.