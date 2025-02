Giubileo del panificatore: Messina presente con Francesco Arena e Carmelo Patti

Una giornata storica e carica di significato per il settore della panificazione italiana. In occasione dell’Anno Giubilare 2025, numerosi panificatori provenienti da tutta Italia si sono riuniti nella Capitale per attraversare la Porta Santa, simbolo di fede e rinnovamento spirituale. L’evento, denominato “Giubileo del Panificatore”, è stato organizzato dal messinese Francesco Arena, Vicepresidente di Assopanificatori nazionale.

L’iniziativa, che ha coinvolto numerose realtà artigianali del settore, ha voluto sottolineare il profondo legame tra la professione del panificatore e la spiritualità cristiana, ponendo al centro della riflessione il valore simbolico del pane, alimento cardine della fede e della tradizione cristiana. Il pellegrinaggio avrebbe dovuto culminare con un’udienza speciale con il Santo Padre, ma l’incontro è stato annullato a causa di motivi di salute del Pontefice. Tuttavia, questo non ha fermato i partecipanti, che hanno deciso di portare avanti il cammino giubilare con rinnovato spirito e devozione.