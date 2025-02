Messina, Maurizio Mantineo “guida” gli Slo idel calcio italiano

C'è il messinese Maurizio Mantineo a capo dell'Aislo, Associazione Italiana Supporter Liaison Officer, realtà apolitica riservata ai tesserati Figc con la specifica mansione di “Slo”. Figura assolutamente attuale nel calcio, che ha il compito di intrattenere relazioni coi tifosi, conservando e consolidando il rapporto tra il club, l'Acr Messina nel caso di Mantineo, e i suoi sostenitori.

Questo ruolo, che può essere affidato a una persona o a un gruppo di soggetti organizzati in un ufficio, è stato introdotto dalla Uefa per migliorare i rapporti tra le parti, rendendolo più sano ed efficace attraverso un canale di dialogo diretto e bidirezionale.

L'Aislo, in questo senso, si propone di rappresentare gli associati ad ogni livello e “tutelarne il titolo, la dignità professionale e di promuoverne lo sviluppo tecnico». L’ Associazione è stata costituita il 24 ottobre scorso a Messina dallo stesso Maurizio Mantineo (Acr Messina) nella qualità di presidente, con Cristiano Laviero (Sorrento, ex Potenza) come vice presidente e Gennaro Ciccarelli (del Latina) come segretario.