Messina, la Guardia di Finanza dona tute sportive ai ragazzi dell’oratorio San Matteo

Un gesto di solidarietà e vicinanza ai giovani del rione Giostra. I finanzieri del comando provinciale e del gruppo aeronavale della Guardia di Finanza di Messina hanno donato 40 tute sportive ai ragazzi della squadra di calcio “PGS Giovanni Paolo II” dell’Oratorio San Matteo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla raccolta fondi organizzata in occasione della manifestazione di protezione sociale “Il Natale del Finanziere sullo Stretto – Anno 2024”, tenutasi lo scorso dicembre al Palacultura “Antonello da Messina” con il patrocinio del Comune.

Durante la cerimonia di consegna, il parroco don Giuseppe Cutrupi e il responsabile dell’Oratorio don Gabriele Cardaciotto hanno espresso gratitudine per il contributo della Guardia di Finanza, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di crescita e prevenzione. Il Rione Giostra, spesso caratterizzato da difficoltà sociali, trova così nel calcio un’occasione per trasmettere ai giovani valori fondamentali come impegno, rispetto, lealtà e amicizia.