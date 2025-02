Messina, benedizione delle coppie nella chiesa di Santa Caterina

È stato un San Valentino speciale per tante coppie di fidanzati che si sono ritrovate nella chiesa di S. Caterina per ricevere la benedizione del vescovo. Un momento di condivisione, di riflessione e verifica sul valore dell’amore, che si manifesta in tutta la sua bellezza rispondendo a una vocazione. Un’iniziativa voluta dall’Ufficio diocesano per la famiglia diretto da Franco e Luisa Decembrini, in collaborazione con la Pastorale giovanile e la parrocchia di S. Caterina. Mons. Cesare di Pietro ha parlato alle coppie, anche di sposi, ricordando «il valore dell’amore, il più nobile dei sentimenti e la sua duplice natura umana e divina, che si manifesta in tutta la sua bellezza rispondendo a una vocazione». «Vivere in coppia, vuol dire alimentare valori quali rispetto reciproco e mutua solidarietà, un messaggio attuale in un tempo in cui sembrano prendere sempre più il sopravvento la mancanza di rispetto per la persona, per la sua dignità, per la famiglia, che diventa luogo privilegiato di crescita e confronto, dove si costruiscono legami, si alimenta il dialogo, si impara ad esserci per gli altri», ha detto Di Pietro. La benedizione dei fidanzati torna per il secondo anno per richiamare fra i giovani l’importanza del “legame”, come hanno detto i coniugi Decembrini”.