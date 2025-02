Messina, Emanuela De Domenico direttrice del Museo postale della Mitteleuropa

Da Messina a Trieste, partita col taccuino in mano e diventata nel tempo curatrice di una delle istituzioni culturali più prestigiose della città giuliana, il “Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa”, e responsabile della comunicazione territoriale Nord Est di Poste italiane. È l’esperienza di Emanuela De Domenico, giornalista peloritana, diplomatasi al liceo Archimede e laureata in Scienze Politiche, che oggi guida il Museo triestino, promuovendo eventi culturali di rilievo. «È una realtà museale unica in Italia – spiega –, che racchiude al suo interno veri e propri tesori postali e che è diventato un punto di riferimento per mostre e attività culturali che promuoviamo attraverso la divulgazione. Organizziamo diversi eventi ma soprattutto mostre filateliche che permettono di ripercorrere argomenti, numerosi periodi storici e avvenimenti. A Trieste l’interesse per la filatelia è molto forte anche perché, d’altronde in un rettangolino sono racchiusi infiniti mondi. Valori, scoperte, eccellenze, premi, personaggi, eventi epocali, passano tutti dal francobollo, che ci racconta ogni volta una storia diversa che resterà nella memoria. Siamo in contatto con importanti collezionisti e non di rado partecipiamo a gemellaggi con altri Paesi al fine di promuovere la cultura della collaborazione e dello scambio. L’anno scorso, per citare un esempio, è stata organizzata la mostra “Navigazione”, in collaborazione con il Museo Marittimo di Creta, un’esperienza stimolante ed affascinante. In diverse occasioni abbiamo lavorato in sinergia con le istituzioni e le associazioni come nel caso della mostra organizzata in occasione dei 130 anni dalla costruzione del bellissimo palazzo delle Poste centrali di Trieste, organizzata in collaborazione con l’Archivio tecnico disegni del Comune di Trieste. Recentemente abbiamo curato una nuova iniziativa, il “Teatro Forum”, il cui scopo è accogliere nel Museo delle rappresentazioni teatrali creando così uno spazio alternativo di confronto su diversi temi di attualità», osserva.