Messina, Cristiana Giacobbe: un sogno realizzato con competenza e tenacia

«Qual è il tuo vero sogno nella vita lavorativa?». È stata una domanda, tanto inaspettata quanto stimolante, ad un colloquio di lavoro, a dare il via alla brillante carriera di Cristiana Giacobbe. La giovane infermiera messinese, classe 1994, l’estate scorsa, al colloquio online con il direttore generale dell’ospedale privato accreditato “Quisisana” di Ferrara, Francesco Sannino, ha risposto senza esitazioni: «Il mio vero sogno sarebbe quello di diventare, un giorno, coordinatrice infermieristica delle sale operatorie». «E se il tuo sogno si avversasse a partire da domani?», la risposta del manager. Da lì, la proposta di contratto a tempo indeterminato dopo i sei mesi di prova, il volo, il trasferimento in Emilia Romagna e il prestigioso, quanto impegnativo, incarico di coordinatrice infermieristica di sala operatoria facente funzioni. Il frutto di una scelta perseguita con passione, tenacia e competenza professionale.

Cristiana si è diplomata al liceo classico Maurolico, ha conseguito la laurea triennale in Scienze infermieristiche all’Università di Messina e un master come infermiera di sala operatoria con qualifica di strumentista. Oggi sta studiando per un master in coordinamento, che le permetterà di assumere le piene funzioni di coordinatrice delle sale operatorie, realizzando il suo sogno. E ha in programma di continuare gli studi con una laurea magistrale e un ulteriore master di settore. Dolce e determinata, Cristiana ama leggere e viaggiare. A Messina ha lavorato nelle principali cliniche private della città, acquisendo competenze importanti che le hanno permesso di affermarsi anche fuori, ma non è arrivato l’atteso contratto a tempo indeterminato.