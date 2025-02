L'Help Center di Santa Teresa Riva: quel “faro” nel buio dei disagi

Da 9 anni, è punto di riferimento per il comprensorio jonico e con il passare del tempo ha aumentato gli sforzi per fronteggiare i crescenti disagi economici e sociali e operare per una più ampia inclusione. L’Help Center di Santa Teresa, struttura comunale gestita dall’associazione “Penelope”, garantisce una miriade di servizi e agisce con svariati progetti in un territorio dove spesso le Istituzioni non riescono a coprire tutte le esigenze.

“Faro” per persone con problemi di dipendenza, detenzione e povertà estrema, offre uno sportello per accoglienza e ascolto delle donne vittime di violenza con consulenza legale, inserimento in case di fuga, orientamento e inserimento lavorativo e svolge attività quotidiane rivolte a ragazzi, minori diversamente abili e in situazioni di svantaggio sociale, italiani e stranieri, con recupero scolastico e laboratori ludico-ricreativi. Con la collegata associazione “Scirocco onlus”, realizza iniziative di inclusione socio-lavorativa e contrasto al disagio dei giovani dai 16 ai 35 anni con diversabilità o in situazioni di svantaggio, grazie all’orto, al vivaio sociale e percorsi di coltivazione innovativa, anche con progetti finanziati dalla Regione e d’intesa con enti pubblici e aziende del territorio. Attivi laboratori di autonomia per fornire strumenti, risorse e strategie per vivere e affrontare la quotidianità di un mondo pensato e costruito a misura di una “normalità” che li esclude, per ribaltare quell’approccio esclusivamente paternalistico e assistenziale che muove gran parte degli interventi nel campo delle disabilità, provando a superare il pregiudizio che vede i destinatari solo come “oggetto di intervento” e (quasi) mai come “soggetti di diritti”.