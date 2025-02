Korka, a Milazzo una nuova vita con gli studi. Il traguardo ora è laurearsi presto

Il 7 febbraio di ogni anno è la giornata dei “calzini spaiati”, occasione, ma soprattutto opportunità per riflettere sulle differenze che ci circondano e celebrare l’unicità di ciascuno. Una giornata che a Milazzo viene vissuta evidenziando le diverse storie di inclusione che si è riusciti a portare avanti grazie alla preziosa sinergia tra l’associazionismo e le Istituzioni. Tante storie da raccontare, come quella di Korka Barry, originario della Costa d’Avorio, giunto dopo tante traversie nella città del Capo, dove oggi lavora come mediatore culturale. Korka ha appena 24 anni, ma una lunga storia alle spalle. Fuggito dalla casa dei nonni in Guinea, dove era stato portato dai genitori a causa della guerra, per raggiungere la Sicilia impiegò un anno e mezzo, un periodo in cui la sua vita è stata caratterizzata da continui cambi di città, prigionia, botte, fame, abbandono, condizioni di vita al limite del pensabile e sei giorni passati nel deserto senza sapere se mai sarebbe arrivato a prendere l’ultimo barcone per la Sicilia. Alla fine, nel 2018, è arrivato a Messina e poi a Milazzo, dove ha trovato una cooperativa che gli ha aperto le porte per la svolta. « Ho iniziato subito a studiare la lingua appena giunto nel centro accoglienza di Messina – racconta –: gli operatori hanno colto la mia passione per i libri e ho frequentato le scuole riuscendo a diplomarmi con ottimi voti. Mi sono iscritto all’Università e ora spero di laurearmi presto. Perché voglio fare ancora di più, sono ambizioso e desideroso di inserirmi meglio». Sul futuro non si sbilancia. «Un domani vorrei tornare in Guinea, lo devo ai miei genitori. Ma vedremo...». Poi spazio a una considerazione. «Ci sono tante cose che non vanno ancora bene nell’accoglienza dei migranti, ma la mia fede mi ha fatto trovare persone che hanno creduto in me».