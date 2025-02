Andrea Graziano campione di simpatia ad "Affari tuoi", porta a Messina 38mila euro: "Sono fiero di essere siciliano"

Vince 38 mila mila euro accontendandosi dell'offerta del dottore quando mancavano tre pacchi alla fine, 5, 20 e 300mila euro. Commosso, ha salutato in lacrime i suoi concittadini dicendo di amare tutta la Sicilia e di essere orgoglioso di essere siciliano.

Andrea Graziano, commesso messinese e appassionato di ciclismo, ha portato la sua energia e simpatia nel programma Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino. Durante la sua partecipazione, Andrea ha condiviso con il pubblico alcuni aspetti della sua vita personale, raccontando di aver conosciuto sua moglie Lucia, con la quale ha partecipato, durante una scampagnata di Pasquetta tra amici. Ha inoltre parlato della sua passione per le passeggiate in bicicletta, scherzando sulla sua vitalità e definendosi ancora "arzillo".

Per rappresentare al meglio la sua terra, Andrea ha portato in studio i tradizionali cannoli siciliani, offrendo un assaggio della Sicilia al pubblico presente. In un momento di particolare allegria, ha intonato il coro dei tifosi dell'Acr Messina "E semu sempri cca, chi treni e chi pullman...", coinvolgendo il pubblico e il conduttore in un'atmosfera festosa.