A Torregrotta una tela contro le differenze

Entusiasmo, impegno e determinazione nel rendere il mondo un luogo in grado di accogliere e riconoscere il valore e la bellezza della diversità. “Oggi e domani la Voce dei Superabili” è un’associazione di promozione sociale, nata il primo luglio del 2024 su iniziativa di Annamaria Duca, attuale presidente, ed è costituita da 30 soci. Il sodalizio ha creato in poco tempo una salda intesa con la scuola e il Comune.

Un esempio di come si possano abbattere i muri della diversità si è concretizzato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’associazione si è resa promotrice di un evento di sensibilizzazione dal tema “Colori diversi, un’unica tela”, che si è svolto nei locali del Comprensivo di Torregrotta. L’incontro ha offerto l’occasione di affrontare alcuni aspetti del delicato e articolato tema della disabilità e di riflettere, in maniera critica, sulle modalità di attuazione di progetti di vita in grado di rispondere adeguatamente alle reali esigenze delle persone con disabilità. Molteplici gli spunti di riflessione emersi negli interventi dei presenti, in un clima di partecipazione e coinvolgimento dove sono stati protagonisti alcuni alunni delle classi quinte della Primaria e prime della Secondaria di primo grado che, spontaneamente e con acuta sensibilità, hanno espresso considerazioni personali pertinenti sul valore dell’inclusione.

Ascoltare voci non ancora intaccate dai pregiudizi e dagli stereotipi con cui troppo spesso ci si accosta al mondo della disabilità ha fornito una prova evidente della possibilità di credere che possa esistere un modo per non lasciare indietro nessuno e garantire a tutti, indipendentemente dalle abilità possedute, pari opportunità. È quanto l’associazione ha voluto sperimentare impegnando tutti i ragazzi presenti, con o senza carrozzina, verbali e non verbali, autonomi e necessitanti di sostegno, in un laboratorio di pittura creativa per la realizzazione di una “tela inclusiva”, prodotto simbolico di un’armonia figlia della valorizzazione di ogni sua singola, anche se diversa, componente.