La scuola media “Enzo Drago” di Messina ricorda la prof. Carmen Tavilla

«La sua dedizione, il suo impegno e il suo sorriso - prosegue la nota -, hanno illuminato le nostre giornate e lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla, rafforzando i legami tra studenti, famiglie e comunità scolastica. Carmen è stata una forza trainante per la nostra scuola e, anche in qualità di vicepreside, promotrice di vari progetti e concorsi prestigiosi, tra i quali le Olimpiadi della grammatica, che ha visto la partecipazione delle scuole di Messina e Provincia, e, alla manifestazione finale, di figure autorevoli del mondo universitario e scolastico».

Con profondo dolore l’intera comunità dell’Istituto comprensivo “Enzo Drago” piange la morte « della cara amica e collega Carmen Tavilla . Carmen - si legge in una nota diffusa dai docenti della scuola -, scomparsa a 61 anni , che è stata una presenza preziosa per il nostro istituto per circa 25 anni, dedicandosi con passione, disponibilità, autorevolezza e competenza a tutti noi e all’educazione dei nostri studenti».

«Moglie, madre e nonna amorevole e presente, nonostante i numerosi impegni scolastici, Carmen non era per noi solo una cara collega ma anche un’amica speciale, dolce, sensibile, estremamente schietta e fidata, sempre pronta ad offrire il suo aiuto e il suo sostegno. La sua gentilezza, la sua generosità ed umanità hanno reso il nostro ambiente di lavoro un luogo accogliente e stimolante, una famiglia, nella quale ci si sente compresi, uniti e apprezzati. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori. Siamo grati al destino per aver avuto l’opportunità di conoscerla e di condividere con lei momenti indimenticabili e, come lei amava definirli, “speciali”. A chi ha avuto la fortuna di essere da lei ritenuto amico sincero, ha aperto le porte di casa sua e del suo cuore».