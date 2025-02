Messina, sosta fuori dalle strisce al parcheggio Fosso: rimozione e multa

Situazione insolita nel piano interrato del parcheggio Fosso di via La Farina a Messina. Un automobilista sbaglia a parcheggiare e, invece di lasciare l'auto negli spazi appositi, la posiziona in un'area di passaggio. Gli addetti intervengono chiamando il carro attrezzi, mentre scatta una multa di 33 euro. L'auto era stata parcheggiata alle 16:40 e il conducente si era già allontanato. Un errore sicuramente, ma piuttosto curioso e inusuale. Gli addetti se ne sono accorti quando l'automobilista era ormai andato via. Il pagamento avviene all'uscita, e per di più c'erano posti liberi disponibili.