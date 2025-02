Messina, al via la pratica dei 13 venerdì in preparazione della festa di San Francesco di Paola

“Con San Francesco pellegrini di speranza” è il tema scelto per la pia pratica dei 13 venerdì in preparazione alla festa del Santo patrono della gente di mare organizzata dalla parrocchia di Santa Maria dell’Arco insieme alla confraternita di San Francesco di Paola, che si svolgerà il 4 maggio. Un cammino di preghiera e riflessione nel corso del quale verranno messi a fuoco diversi carismi attraverso i quali il religioso, fondatore dell’ordine dei Minimi, ha tradotto il suo carisma tramandandolo fino ai giorni nostri: umiltà, penitenza, amore verso Dio, verso il prossimo, per Gesù e Maria, ubbidienza, castità, povertà, mansuetudine, famiglia e perseveranza. A partire da domani 7 febbraio, ogni venerdì alle 17,30 la preghiera con meditazione sul tema e a seguire, alle 18 (preceduta durante la quaresima alle 17 dalla Via Crucis), la messa e l’atto di affidamento al Santo. Nei 13 venerdì sarà possibile lucrare l’indulgenza plenaria concessa alla chiesa santuario diocesano per l’anno giubilare.