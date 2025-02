Messina, partono i lavori di messa in sicurezza di “Santa Maria di Gesù” a Provinciale

È trascorso quasi un mese dalla chiusura della chiesa Santa Maria di Gesù Inferiore a Provinciale, resasi necessaria a causa del distacco di una porzione di stucco dal soffitto che sovrasta l’imponente navata.

La caduta avrebbe potuto ferire qualcuno se fosse avvenuta durante una celebrazione; immediata la decisione del parroco, don Bartolo Calderone, per tutelare l’incolumità dei fedeli, di interdire l’accesso all’interno dell’edificio informando tempestivamente l’Ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto.

Dall’8 gennaio scorso le celebrazioni si svolgono nel salone teatro reso accogliente come una chiesa e il sacerdote, per venire incontro alle esigenze dei fedeli che quotidianamente frequentano, ha aumentato il numero delle messe domenicali. La chiesa infatti, affidata alla cura dei missionari del Preziosissimo Sangue, è un importante punto di riferimento non solo per gli abitanti di Provinciale.