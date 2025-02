Vincenzo, il campione italiano di pasticceria originario di Venetico

Il giovane pasticcere messinese Vincenzo La Monica, originario di Venetico, ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di pasticceria al “Sigep world”, il 46° Salone internazionale di gelateria e pasticceria. L’evento, organizzato in collaborazione con il Conpait, ha messo a confronto i migliori talenti italiani over 21, chiamati a sfidarsi sul tema “Cacao Sostenibile: dalla fava al dolce in un’economia circolare”. Per Vincenzo La Monica, che lo scorso anno aveva conquistato il terzo posto, il salto di qualità è stato evidente, ottenendo il trionfo sia nella categoria juniores che nella competizione assoluta.