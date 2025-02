Mons. Marco Sprizzi è il nuovo presidente dell’Ufficio del Lavoro della Santa Sede. Al sacerdote messinese l'incarico del Papa

Si tratta di un incarico particolarmente delicato che, come viene riportato nello statuto dell’ULSA, “si riferisce al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni prestato alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano e degli organismi o enti, esistenti e futuri, anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica, con esclusione dei rapporti di lavoro non dipendente o di prestazione d’opera. All’ULSA è assegnata anche la composizione delle eventuali questioni di carattere amministrativo o economico-sociale emergenti nei vari organismi della Sede Apostolica”.

Sprizzi, che nei mesi scorsi è tornato nella sua amata Messina per celebrare il 25mo anniversario di ordinazione sacerdotale e ricevere il riconoscimento di “Magister Peloritanus” conferitogli dall’Accademia Peloritana dei Pericolanti per il brillante e tenace impegno nell’ambito delle Scienze diplomatiche, lascerà la nunziatura per tornare in Italia, a Roma, sede del nuovo incarico.

“Accolgo con gratitudine la decisione del Santo Padre e questa nuova missione ecclesiale non come un avanzamento di carriera o un compito burocratico, ma come ministero anzitutto pastorale e sacerdotale, per essere strumento dell’amore del Signore per la comunità di lavoro della Santa Sede e per ogni singolo dipendente in spirito di giustizia, equità e generosa collaborazione alla missione universale del Vescovo di Roma, successore di Pietro. Affido questa missione a San Giovanni Bosco al quale, da ex allievo salesiano, mi sento profondamente legato anche in virtù del trascorso impegno nella presidenza della Federazione nazionale degli ex allievi salesiani”, ha dichiarato Sprizzi.