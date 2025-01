Dies Natalis Eustochia Smeralda Calafato, Messina si prepara a celebrare la sua Santa

Per la città di Messina gennaio è il mese dedicato alla Santa in piedi, Eustochia Smeralda Calafato, fondatrice e prima badessa del monastero di Montevergine, unico esempio di clausura presente nel territorio diocesano. Il 20 gennaio prossimo ricorre il 540esimo anniversario della morte, il cosiddetto “dies natalis”, un momento importante per i tantissimi fedeli legati alla compatrona della città dello Stretto, dispensatrice di grazie. In corso la novena in preparazione alla solennità, animata ogni giorno da vari gruppi parrocchiali. Lunedì 20 gennaio, la chiesa del monastero sarà aperta tutto il giorno: celebrazioni alle 7,30, 9,30 e 11, mentre alle 12 la commemorazione del Beato transito. Alle 18 nel corso della messa solenne presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, l’offerta dell’olio e accensione la lampada votiva – realizzata dall’orafo Francesco Cosio e donata dalla Fondazione Bonino Pulejo – da parte della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di via La Farina. Alla celebrazione, partecipata dalle clarisse con la badessa Maria Agnese Pavone, saranno presenti le autorità, le confraternite, mentre il coro Exsultate e Jubilate curerà l’animazione con il canto. Si prepara a celebrare il Dies natalis anche la comunità di contrada Citola Sorba Catanese nella parte alta della vallata dell'Annunziata, la cui chiesa è intitolata a Santa Eustochia: un segno, come ha spiegato il parroco mons. Antonio Sofia, che ne rafforza l'identità popolare, nel segno dell'appartenenza sociale, culturale e naturalmente religiosa. Al lavoro il comitato festa con un nutrito gruppo giovani guidati da Emanuele Maurotto, che da bravi pellegrini di speranza stanno dando nuovo impulso alla crescita di una delle parrocchie più recenti del territorio diocesano. Sono stati loro ad aprire sabato scorso la novena – che sarà animata dalle parrocchie dell'Unità pastorale e di altre zone della città e della provincia – intronizzando la varetta che domenica 19 gennaio alle 17,30, dopo la messa solenne, sarà portata in processione per le vie del rione. Venerdì 17, alle 21, l'esibizione di alcune scuole di ballo e sabato 18, alle 20,30, la sagra del pane cunzato; a partire dalle 15,30 sarà attivo il servizio navetta dell’Atm che percorrerà il tratto compreso fra il terminal Museo e il sagrato della chiesa di S. Eustochia.