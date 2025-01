Capodanno a Messina: musica, risate e danza in Piazza Duomo con "Tutti Pazzi per RDS"

La notte di San Silvestro a Messina ha regalato emozioni uniche, trasformando Piazza Duomo in un palcoscenico di gioia, musica e divertimento. La città dello Stretto, da tempo ormai legata in modo speciale a RDS, ha accolto migliaia di persone per festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un evento indimenticabile.

Protagonista della serata è stato il trio di "Tutti Pazzi per RDS" – Rossella Brescia, Giacomo Ciccio Valenti e Baz – che ha portato sul palco la sua inconfondibile energia. Con battute, sketch esilaranti e una complicità travolgente, i tre artisti hanno saputo coinvolgere il pubblico in una festa che ha unito giovani e famiglie in un unico grande abbraccio collettivo.

La colonna sonora della serata è stata affidata alla musica di RDS, che ha trasformato la piazza in una pista da ballo a cielo aperto. Brani iconici e hit del momento hanno accompagnato la folla fino al conto alla rovescia, culminato in un’esplosione di entusiasmo allo scoccare della mezzanotte.