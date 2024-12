Il modo migliore per darsi la carica? Un bel vassoio di arancini. Un gesto che Laura Pausini, in concerto a Messina, sottolinea al pubblico che la osanna. Durante l'esibizione si ferma per assaggiarne uno e poi cede il vassosio alla madre con la promessa di consumarli a fine concerto. Poi, la raggiungo sul palco due ragazzi e iniziano a ballare con lei. Il clima è speciale a Messina nella notte di Laura Pausini.