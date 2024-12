Messina, l'Eco Village si fa talk: appuntamento sabato 21 dicembre

Lo spirito dell'Eco village sorto attorno al teatro Vittorio in quel borgo natalizio che rende magica l' atmosfera per un pomeriggio si trasforma in talk e animando il dibattito tra istituzioni, formazione e scienza.

Sabato 21 dicembre a partire dalle 16:30 la sala Sinopoli si trasformerà in un agorà dove camminerà il pensiero. Filo conduttore di due panel che saranno condotti dal giornalista Emilio Pintaldi la crescita sostenibile e la transizione ecologica.

Nel primo talk il tema sarà l'ecosistema di comportamenti per due grandi obiettivi: ottimizzare e ridurre ospiti la presidente di Messinaservizi Maria Grazia Interdonato, Salvatore Raciti, ingegnere ed esperto in ambiente ed energia, Giovanni Cozzolino, Ceo della S.g tex, Roberto Romeo professore associato di chimica organica, Paolo Alibrandi, presidente Amam spa, Carla Grillo, presidente Atm.

A separare i due panel l' intervista alla giornalista scrittrice Serena Manfrè.

Titolo del secondo Talk Agricoltura circolare: quando gli scarto innescano circuiti virtuosi. Ospiti Marco Giunta socio e responsabile dipartimento produttivo Ecos Med; Antonella Sidoti, presidente Albatros, Piero La Tona, dirigente scolastico Minutoli; Orazio Interdonato Ceo Terminter, Pietro Franza, Presidente Sicindustria.