Capo d'Orlando, premio della Guardia di Finanza al liceo "Lucio Piccolo"

“Il Liceo Lucio Piccolo di Capo d'Orlando: un'eccellenza in Sicilia” Così apre il comunicato stampa del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Palermo nel comunicare l’assegnazione del Premio “Nec Recisa Recedit”. La scuola orlandina, si legge “ si distingue ancora una volta come faro di creatività e talento”. Il premio artistico regionale è stato consegnato nel prestigioso contesto del Teatro Massimo di Palermo ed è promosso dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. La vittoria è stata conquistata grazie all’opera intitolata “Tranciamo i fili”, realizzata dagli studenti Alessia Piccione, Anna Palumbo e Rosario Castrovinci della classe IV B artistico. I giovani artisti del Liceo, diretto dalla dirigente Maria Larissa Bollaci sono stati guidati dai tutor Vittorio Perna e Anna Paola Cataldo, sotto il coordinamento del professore Mauro Cappotto, referente del progetto.