Un Hub di innovazione nel cuore di Messina per contrastare la fuga di cervelli

Dal Sud per il Mezzogiorno, per combattere la fuga di cervelli. Creare un luogo che funzioni come un laboratorio per connettere giovani e imprese locali può rappresentare una risposta efficace a queste problematiche . Attraverso la collaborazione, i giovani possono acquisire competenze pratiche e professionali, mentre le imprese possono beneficiare di nuove idee e talenti. È fondamentale promuovere un ambiente in cui i giovani possano trovare opportunità di crescita e sviluppo, contribuendo al contempo alla valorizzazione del territorio. Sostenere questo tipo di iniziative può fare la differenza per il futuro della comunità. Questa è la mission dell’Hub di Innovazione realizzato nel cuore di Messina e nato dalla partnership tra Foresight Consulting, società di consulenza gestionale, direzionale e organizzativa ed ELIS, ente di formazione che promuove progetti di innovazione e formazione su tutto il territorio nazionale; un Hub che pone le sue radici in un ecosistema già avviato sul territorio che promuove da anni attività volte a valorizzare le risorse locali, migliorare il servizio sanitario attraverso lo sviluppo di progetti R&D e creare opportunità di eccellenza per i giovani che decidono di restare al Sud a coltivare il proprio talento.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, durante l’inaugurazione della sede, ha sottolineato “come la nascita di questa nuova e significativa realtà rappresenti per i giovani un’opportunità concreta dimostrando che, con impegno e visione, è possibile realizzare grandi cose anche nella nostra Città”. Partner strategici basati a Messina quali C.O.T. - Cure Ortopediche Traumatologiche s.p.a., Laboratorio Farmaceutico ERFO s.p.a., Società Servizi Riabilitativi s.p.a., Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del CNR, uniti ad altri grandi player nazionali ed internazionali nel Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a r.l., hanno investito con impegno per creare uno spazio in cui innovazione e ricerca siano al centro dell’ecosistema. Al fine di creare un legame più forte con le comunità locali e le aziende del territorio, Foresight Consulting s.r.l. ed ELIS, hanno dato vita ad un hub fisico che permetterà di rafforzare il presidio sul territorio e consolidare le partnership sviluppate nel tempo.

“Da sempre la Foresight Consulting, - ha dichiarato il CEO Flavio Corpina - investe non in una semplice strategia di business, ma promuove un impegno verso le comunità locali. Vogliamo creare opportunità che possano trasformare le sfide in occasioni di crescita. La nostra collaborazione con partner come ELIS ci consente di unire le forze e condividere risorse, esperienze e competenze, rafforzando così la nostra capacità di fare “accadere le cose”. Siamo convinti che il nostro territorio abbia un enorme potenziale inespresso. Attraverso progetti di ricerca mirati e iniziative innovative, possiamo attrarre talenti e investimenti, stimolando lo sviluppo di nuove idee e soluzioni che rispondano alle esigenze locali. È fondamentale coinvolgere le aziende, le istituzioni e le comunità in questo processo, affinché insieme possiamo tracciare un percorso di crescita sostenibile. Il nostro impegno per l'innovazione non si ferma all'interno delle nostre mura; vogliamo essere un catalizzatore di cambiamento, unendo le forze con tutti coloro che condividono la nostra visione di un futuro migliore per il Mezzogiorno”.

Presente anche Marco Ferlazzo, CEO di C.O.T. Cure Ortopediche Traumatologiche s.p.a. e Presidente del Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub s.c.a r.l., il quale, anche in qualità di socio di Foresight Consulting, ha espresso il suo sostegno a favore dell’iniziativa, che nasce da un lungo track record di successo e un obiettivo condiviso: creare un ambiente in cui talento e innovazione possano prosperare, offrendo opportunità concrete di crescita personale e professionale. Il CEO di ELIS, Pietro Cum, ha dichiarato: "L'apertura della sede di Messina si colloca all'interno di un percorso più ampio di diffusione di ELIS sul territorio, la scelta della città è legata allo sviluppo di numerose attività di orientamento e formazione realizzate in loco a favore dei giovani, solo nell'ultimo anno sono stati attivati due corsi ITS, che coinvolgono oltre 50 giovani. La presenza sul territorio è rafforzata anche dalla presenza di partner strategici con cui stiamo realizzando complessi programmi di ricerca”.

Messina si aggiunge così ai presidi ELIS già esistenti sul territorio siciliano, quali la Scuola Alberghiera di Palermo e la palestra relazionale Beehive a Trapani; questa nuova sede rappresenta un luogo di raccordo per le attività già in corso e per quelle che si svilupperanno in futuro. Anche Pietro Franza, Presidente di Sicindustria Messina, ha preso parte all’inaugurazione della nuova sede, dimostrando “che la sinergia consolidata negli anni mira a sviluppare un ecosistema sempre più fertile, che possa contribuire a favorire lo sviluppo del territorio, invertendo la narrativa secondo cui il Sud è visto come un luogo di fuga per chi cerca il successo”.