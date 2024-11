Messina, le relique di Santa Teresa di Lisieux in arrivo a Montepiselli

Tra qualche ora le reliquie di Santa Teresa di Lisieux protettrice delle missioni e dei Santi genitori Luigi e Zelia Martin arriveranno a Messina da Lamezia dove sono state accolte dalle religiose Carmelitane del monastero di Crotone, scortate dal diacono Maurizio Ferrara, responsabile della peregrinatio delle reliquie per la Sicilia e la Calabria, insieme a Gaspare Bertino. Un evento straordinario per l'arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. Le reliquie alle 17 saranno accolte nella pineta di Montepiselli e portate nell'unica chiesa diocesana intitolata alla Santa cosiddetta di Gesù Bambino del Volto Santo per volontà dell'arcivescovo Angelo Paino. Alle 18 mons. Accolla presiederà la messa solenne e a seguire benedirà le rose come da tradizione. Alle 21 la comunità del seminario S. Pio X con il rettore don Lino Grillo animerà l’adorazione eucaristica. La chiesa resterà aperta fino a mezzanotte. Giovedì 14 alle 18 sarà il vescovo ausiliare a presiedere la messa e alle 21 l’adorazione eucaristica guidata dalle comunità parrocchiali della zona. Le reliquie si fermeranno a Messina fino a venerdì 15 novembre: alle 11 la messa presieduta dal vicario foraneo don Marco D’Arrigo e alle 16 il congedo e la partenza verso Montalbano Elicona; dopo l’accoglienza a largo San Michele, saranno portate nel santuario Maria SS. Madre Della Divina Provvidenza dove alle 18 ci sarà la messa con i pellegrini e le famiglie.