ETNEB, si conclude a Sant'Agata di Militello con un grande evento sul turismo enogastronomico

Un altro fine settimana di appuntamenti di Etneb ha registrato il tutto esaurito ed ora è tutto pronto per l’ultimo lungo fine settimana di appuntamenti enogastronomici, turistici e culturali del progetto finanziato dal Ministero del Turismo ed organizzato dall’Assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo che celebra i territori dell’Etna e dei Nebrodi. Un progetto che nasce dalla felice intuizione dell’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, di legare segmenti strategici dell’offerta turistica. Dal 15 al 18 novembre un calendario fitto e variegato con un focus sul mondo del turismo enogastronomico presso il Salone del Gusto I Sapori dei Nebrodi a Sant’Agata di Militello. Qui, all’interno del Castello Gallego, si alterneranno degustazioni, dibattiti e spettacoli coinvolgendo autorevoli esperti del settore. L’evento mira a promuovere il territorio dei Nebrodi, rinomato per le sue eccellenze agro-alimentari e il ricco patrimonio culturale e naturale. Parallelamente, negli altri territori nebroidei ed etnei, si svolgeranno altri appuntamenti, anch’essi aperti al pubblico, consultabili e prenotatili sul sito www.etneb.it . Dopo il successo del Salone dell’enoturismo I Calici dell’Etna, debutta il Salone del Gusto .

Aprirà i battenti sabato 16 novembre alle ore 10: verranno allestiti quattro “Teatri del Gusto” con aree tematiche dedicate in particolare ai prodotti caseari, salumi, dolci, frutti, oli e vini dei Nebrodi. Ogni sessione del “Teatro del Gusto” offrirà un percorso sensoriale volto a esplorare i beni paesaggistici, culturali e gastronomici del territorio, con degustazioni guidate e interventi di produttori e chef. L’evento sarà quindi arricchito da momenti di intrattenimento, con danze tipiche e musica dal vivo, celebrando il legame indissolubile tra la cucina e la cultura siciliana. Nella mattinata di sabato 16 novembre, a partire dalle ore 11 , al via il focus di apertura dell’evento su “Turismo enogastronomico: suggestioni ed esperienze di viaggio”. Dopo i saluti del sindaco di Sant’Agata Di Militello, Bruno Mancuso, interverranno l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata e l’assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Salvatore Barbagallo. Tra i relatori del dibattito, moderato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, l’agronomo ed esperto di vini e oli siciliani Felice Capraro, il presidente Associbo Confesercenti Sicilia Rosario Gugliotta e il professore Filippo Grasso dell’Università di Messina.

A seguire, l’apertura dell’Expo “I Sapori dei Nebro- di” con la chef Valeria Raciti, vincitrice dell’edizione 2019 di Masterchef e l’Associazione Cuochi e pasticcieri di Messina. Alle ore 16.30 Teatro del Gusto dal titolo “I prodotti caseari dei Nebrodi” guidato dalla giornalista enogastronomica e assaggiatrice ONAF Clara Minissale con Concerto di Musica popolare finale della Compagnia Sikania minor deus. Degustazioni e momenti d’intrattenimento musicale proseguiranno anche per l’intera giornata di domenica 17 novembre, che vedrà come “special guest” Giusi Battaglia, cuoca e conduttrice del programma “Giusina in cucina” su Food Network. Si inizierà alle ore 10.30 con altrettanti “Teatri del gusto”. Il primo, alle ore 10.30, curato da Maria Antonietta Pioppo, giornalista esperta in enogastronomia, M sommelier, EVO taster e Donna del vino, su “Oli, ortaggi e frutta secca dei Nebrodi”. A seguire, alle ore 11.30, altro talk guidato da Nino Amadore, giornalista del Sole24Ore e ideatore del Festival del giornalismo enogastronomico, dal titolo “I salumi dei Nebrodi”. Alle ore 12.30 “Nebrodi in Tavola” con visita agli spazi espositivi guidata da Giusi Battaglia. Alle ore 16 press tour con giornalisti, bloggers ed influencers organizzato da Sicilying mentre alle ore 16.30 ultimo “Teatro del gusto” su “I dolci dei Nebrodi” guidato da Lillo Freni, pasticcere e Ambasciatore del gusto. Musica ancora con la Compagnia Sikania minor deus e giochi pirotecnici a conclusone dell’evento.

Ecco qui tutti gli appuntamenti di Etneb dal 15 novembre:

• 15 novembre: a cura di Messina Street Food Fest, presso Nebros lab a Galati Mamertino, si svolgerà “Teatro del gusto”: showcooking con chef esperti che prepareranno piatti innovativi utilizzando ingredienti freschi e locali con degustazioni finger food.

• 16 novembre: “Elogio della Fragola” a Maletto a cura di Sicily Fest: un evento che rende omaggio alla regina dell’Etna, la fragola, con showcooking e piatti gourmet che esaltano questo frutto straordinario. Degustazione invece nel sagrato presso il Santuario dei tre santi a San Fratello a cura de Le contrade dell’Etna.

• 17 novembre: Sicily Fest organizza nel centro storico di Sant’Alfio una degustazione con abbinamenti speciali di amari dell’Etna. Qui bellezze artistiche e architettoniche s’incontrano con i sapori della Sicilia. Si torna poi a San Fratello dove Le contrade dell’Etna propongono una degustazioni di vini dei Nebrodi all’interno della sesta edizione del “Martin Fest”.