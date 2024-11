Stelle e palme al merito sportivo, Massimo Minutoli presidente dell'associazione di Messina

Si è svolta presso la sala riunioni di Sport e Salute a Messina, l'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio e del Presidente Provinciale dell’ANSMeS (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) per il quadriennio 2025/2028.

E’ intervenuto il Presidente Regionale Salvatore Lombardo, il Presidente uscente Massimo Minutoli, i Consiglieri uscenti e i soci iscritti. Ad inizio assemblea ha preso la parola il Presidente Minutoli che ha ringraziato i presenti e proponendo Lombardo a presiedere l’Assemblea e Roberto Aquila a segretario, l’assemblea ha approvato la proposta.

Lombardo ha portato i saluti del Presidente Nazionale Francesco Conforti e del comitato regionale ha ringraziato i presenti e il comitato uscente per l’attività svolta e per l’aumento degli associati, auspicando un maggiore coinvolgimento dell'intera struttura Provinciale nel prossimo quadriennio.

Minutoli nel prendere la parola ha relazionato sulle attività svolte durante il quadriennio sportivo trascorso, ponendo l'attenzione sulle tematiche trattate durante i convegni e gli eventi che sono stati organizzati sul territorio e sull’aumento degli associati.

Al termine della relazione votata all’unanimità i soci e le società aventi diritto al voto hanno eletto il nuovo consiglio provinciale composta da: Massimo Minutoli Presidente, Roberto Aquila, Giuseppe Cannavò, Gulletta Enrico, Giovanni Lo Bianco, Scimone Antonino, Villari Antonio.

Sono stati votati i delegatì all’assemblea regionale: Mario Adorno, Roberto Aquila, Enrico Gulletta, Letterio Pellizzotto e Scimone Antonino. Isabella Astone, Giovanni Lo Bianco, Villari Antonio, Galofaro Antonino e Sarlo Domenico eletti delegati supplenti.

Alla chiusura dei lavori Minutoli ha ringraziato ancora tutti per la fiducia assicurando che lavoreranno nel prossimo quadriennio con l'intento di accrescere l'attività dell'Ansmes nel territorio della Provincia di Messina con l'organizzazione di eventi e manifestazioni.