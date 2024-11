Messina, una targa al prof. Nicita Mauro per i 39 anni di insegnamento all'università della terza età

Nell’aula magna dell’Università di Messina, nell’ambito dell’assemblea generale degli associati dell’Unitre-Aps di Messina, la rettrice Giovanna Spatari ha consegnato una targa di gratitudine e riconoscenza al Prof. Vittorio Nicita Mauro per i suoi 39 anni d’insegnamento, a puro titolo di volontariato, del corso inerente “Medicina per il benessere e l’invecchiamento attivo”, con “Pensieri e consigli per la Terza Età”, raccolti, peraltro, in un libro dall’omonimo titolo, edizioni Rubbettino, 2014.

Vittorio Nicita Mauro è stato professore ordinario di geriatria e gerontologia e direttore della clinica di medicina geriatrica all’Università di Messina sino al 2008. Ha diretto per vari anni accademici la scuola di specializzazione in geriatria all’Università di Messina. È stato presidente della sezione siciliana della società italiana di gerontologia e geriatria dal 1997 al 2001. È autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche, su riviste nazionali e internazionali, inerenti a temi di geriatria, cardioangiologia, educazione alla salute e all’invecchiamento.