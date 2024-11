A San Filippo del Mela presentato “Ciauru”, l’evento di turismo esperienziale enogastronomico

“Ciauru”, l’evento di turismo esperienziale enogastronomico, in programma il 15 e il 16 novembre, è stato presentato nell’aula consiliare di San Filippo del Mela. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Gianni Pino, il vicesindaco Valentino Colosi, Pasquale Currò, componente della segreteria particolare dell'assessora regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata, il console onorario della Bulgaria per la Sicilia Orientale Giovanni De Luca. Realizzato grazie a un finanziamento dell’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione, Ciauru si propone di implementare il turismo nel territorio regionale, soprattutto nei periodi di bassa stagione attraverso la valorizzazione delle risorse agricole, paesaggistiche, culturali, artistiche, enogastronomiche del contesto in cui si opera: la Valle del Mela.

«Abbiamo il privilegio di vivere nel golfo compreso tra Capo Tindari e Capo Milazzo, luogo di grande bellezza, con un microclima eccezionale e una posizione geografica strategica. Elementi questi che lo rendono unico nel panorama siciliano - dichiara il sindaco -. Da tempo lavoriamo per valorizzare questi aspetti». Nel corso della conferenza è stato proiettato il video promozionale del progetto, realizzato da Am Filmaker, mentre Tommaso Russo ha curato la realizzazione del sito internet www.visitsfm.it.