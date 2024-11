Le isole della Sicilia protagoniste al World Travel Market di Londra: un viaggio tra autenticità e sostenibilità

Durante la conferenza stampa, tenutasi nel padiglione ENIT, l’assessora al turismo Elvira Amata ha sottolineato l’impegno della regione nella promozione delle isole siciliane, mentre Christian Del Bono , presidente della DMO, ha presentato a giornalisti e operatori del settore l’ampia offerta turistica delle isole. La presentazione ha messo in risalto le meraviglie naturali e culturali delle isole, dai siti UNESCO alle Aree Marine Protette, dal Parco Nazionale alle Riserve Naturali, passando per i vulcani attivi, i siti archeologici e musei che testimoniano la ricchezza storica del territorio.

La DMO Islands of Sicily ha portato l’essenza e la bellezza delle isole siciliane al World Travel Market di Londra, uno degli eventi più prestigiosi del settore turistico mondiale. Con il sostegno della Regione Siciliana, la DMO è ospite nell’area ENIT, consolidando una strategia di promozione internazionale iniziata nel 2019 e sostenuta dai comuni delle isole, che continuano a credere fortemente in questo progetto.

La proposta turistica delle Isole di Sicilia punta sull’esperienzialità e sull’autenticità, offrendo attività che spaziano dai tour enogastronomici alle escursioni in barca, trekking e immersioni subacquee. Queste esperienze sono pensate per viaggiatori attenti alla sostenibilità, che desiderano immergersi in un territorio unico, rispettandone la natura e le tradizioni. A completare l’offerta, festival ed eventi tradizionali di richiamo nazionale e internazionale che raccontano l’anima delle isole.

Nel corso dell’evento, Del Bono ha presentato il progetto di un Destination Management System (DMS), una piattaforma innovativa che aggrega l’offerta turistica locale per proporla sui mercati globali in maniera più efficiente. La promozione è supportata da una continua attività sui social media, con contenuti mirati a valorizzare le specificità delle piccole isole, puntando su un turismo sostenibile che mette al centro tradizioni, eccellenze culinarie e autenticità.

"Presentarsi sui mercati internazionali con un brand forte e riconoscibile è fondamentale per attirare l’interesse di viaggiatori e buyer di alto livello," ha affermato Del Bono, evidenziando come una visione integrata e strategica sia la chiave per valorizzare le isole siciliane e attrarre un turismo di qualità.