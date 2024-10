Messina Street Food Fest: al via il secondo weekend di gusto in Piazza Cairoli

Messina si prepara a un nuovo weekend all'insegna del cibo di strada. Da domani, venerdì 25 ottobre, fino a domenica 27, torna il Messina Street Food Fest per la seconda settimana consecutiva, animando Piazza Cairoli con un'altra imperdibile edizione. Le 53 casette torneranno a ospitare gli street fooder, già protagonisti del successo del weekend scorso, con le loro proposte culinarie che hanno conquistato il pubblico.

Non mancheranno gli show cooking di grandi chef e maestri gelatieri all'interno della tendostruttura di Piazza Cairoli. Da domani, i fornelli si accenderanno alle 20:15 per un live cooking show al giorno. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni benefiche come Airc, Cirs Casa Famiglia e la Mensa di Sant'Antonio. A condurre gli eventi gastronomici sarà la giornalista Valeria Zingale, mentre gli spettacoli sul palco vedranno la conduzione di Carmen Cilione.

Appuntamenti di domani