Messina Street Food, altri tre giorni di apertura straordinaria delle casette. L'annuncio in diretta Tv su Rtp

Il “Messina Street Food Fest” rilancia le ambizioni di questa sesta edizione condizionata dal maltempo, con l’apertura straordinaria anche nel prossimo fine settimana, da venerdì 25 a domenica 27. Un annuncio che arriva in diretta televisiva, nello speciale di Rtp condotto da Salvatore De Maria, dal sindaco Federico Basile e dall’amministratore di “Eventivamente” e ideatore della manifestazione Alberto Palella: «In considerazione dello stop di sabato e della pioggia della serata di venerdì - dice il primo cittadino messinese - i tre giorni della prossima settimana potranno dare, a chi non c’è riuscito, l’opportunità di poter vivere il “Messina Street Food Fest”, una manifestazione che è ormai entrata nel cuore dei nostri cittadini».

Il villaggio del gusto sarà così ancora operativo: «Mi riempie il cuore di gioia vedere questa piazza piena e festosa - afferma un raggiante Alberto Palella - e mi piacerebbe che fosse così tutto l’anno. Le persone stanno bene, si divertono e si respira un clima festoso e di divertimento: per cui aspettiamo tutti per il prossimo weekend a Piazza Cairoli con la carovana del gusto».

Gli ulteriori tre giorni di “Messina Street Food Fest” compensano non solo lo stop imposto sabato dall’allerta meteo, ma anche gli esborsi non indifferenti di noleggio e allestimento del villaggio e le spese sostenute dagli operatori che vengono da fuori Messina: «Sono sette - continua Palella - torneranno a casa in Puglia, Abruzzo e Campania e poi faranno tutti ritorno a Messina. Anche tutta la nostra organizzazione “slitta” di una settimana, per cui la premiazione, inizialmente prevista per stasera (ieri, ndr), scivola al prossimo fine settimana. Andranno organizzati anche i tre nuovi show cooking e andrà fatto tutto al meglio, per dare la risposta che meritano città e cittadini che vengono qui per divertirsi».