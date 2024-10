Dalle sfogliatelle napoletane alla musica: novità e conferme al Messina Street Food Fest. Ecco le 53 proposte

Un menu ricchissimo, tante novità nelle 53 postazioni food dedicate, ma anche spettacolo e intrattenimento per le famiglie. La sesta edizione del Messina Street Food Fest, in programma a piazza Cairoli dal 17 al 20 ottobre, si rinnova, pur offrendo un format sostanzialmente in linea con il (proficuo) passato: “Divertiti con gusto” è lo slogan scelto, con il tema “Circus”, intenso anche come carovana del gusto, a trarre spunto dal celebre “Cirque du Soleil”, tanto che i momenti di show saranno garantiti da artisti di strada di altissimo lavoro con trampolieri e performer.

Il Messina Street Food Fest si conferma così un appuntamento dedicato non solo al cibo, ma vero e proprio evento a tutto tondo, caratterizzato da numerose opportunità di svago e socialità. Sono 25 le nuove specialità proposte, con un occhio sempre attento per celiaci e vegetariani, che spazieranno dai grandi classici della gastronomia siciliana, al ritorno di pietanze nazionali molto apprezzate nelle precedenti edizioni, fino alle new entry accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. Tra queste, le sfogliatelle napoletane, nelle varianti riccia e frolla, il polpo alla Boccaccio e il panino con la salsiccia di suino nero iberico.

Immancabile il vincitore dello scorso anno, il cannolo di Piana degli Albanesi, e le specialità provenienti da altre regioni, come le bombette pugliesi, la frittatina napoletana e gli arrosticini abruzzesi: «Menu adatto a tutti i gusti e soprattutto a tutte le tasche – dice il presidente di Confesercenti Alberto Palella – e che rappresenta una vetrina importante per gli operatori del food. Anche quest’anno hanno fatto a gara per esserci e farsi conoscere dal pubblico attraverso le loro proposte, a testimonianza che questo format non solo diverte e aggrega, ma rappresenta pure un valido sostegno al commercio sia dentro che fuori il village di piazza Cairoli». I token come tradizione saranno l’unica “moneta” accettata: si va da una spesa minima di tre a un massimo di otto token per la paella de Marisco proposta da “Republic”.