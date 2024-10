Messina, attesa a Montepiselli per la festa di S. Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo

E’ tutto pronto a Montepiselli per la festa di Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo, che culmina domani alle 17,30 con la benedizione delle rose e la processione del simulacro per le vie limitrofe alla chiesa parrocchiale, l’unica in città dedicata alla santa di Liseux. Un momento atteso dalla comunità che negli ultimi anni si è impegnata nella diffusione del culto della religiosa carmelitana morta giovane, conosciuta e venerata come santa della sofferenza e delle missioni e icona della compassione universale.

Una devozione grande quella a Santa Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo che si rinnova, la prima domenica di ottobre, portando con sé valori semplici ma fondamentali quali carità, accoglienza e ascolto reciproco. Sono questi i cardini legati alla spiritualità della santa di Lisieux (in Francia), alla quale è intitolata la chiesa parrocchiale di Montepiselli; da qui è parte il corteo dei fedeli con il simulacro retto dai portatori, guidato dal parroco don Giovanni Sturiale, in un trionfo di fazzoletti bianchi e fuochi d’artificio, che percorrerà le vie del rione.