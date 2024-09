Messina, presentata "Navigando con - Io Non Rischio": le buone pratiche della protezione civile comunale

"Ogni anno, ha affermato il sindaco Federico Basile, constatiamo con piacere una crescente partecipazione a queste campagne informative, che sono cruciali per far conoscere i comportamenti da adottare durante eventi calamitosi. La novità di quest'anno, che vede l'iniziativa svolgersi sulla nave Telepass, amplifica ulteriormente la portata di un evento già collaudato e di successo. I comportamenti che ognuno di noi assume possono letteralmente salvarci la vita. Un sentito ringraziamento va ai volontari che, con impegno e dedizione, fanno la differenza."

"La campagna 'Io non rischio', ha ricordato l'assessore Massimiliano Minutoli, ha preso il via nel 2011, da allora ha raggiunto livelli di eccellenza e ne siamo molto orgogliosi. È fondamentale che ciascuno di noi impari a proteggersi, e l'associazione Mari e Monti 2004 svolge un lavoro eccezionale. Le otto ore di formazione che i volontari offriranno ai passeggeri a bordo sono un esempio concreto di come si possa fare prevenzione attiva."

"La nostra associazione, ha affermato la presidente Giovanna Filocamo, è grata all'Amministrazione comunale, al sindaco Basile e all'assessore Minutoli per il loro costante supporto, e al Gruppo Caronte & Tourist per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa, mettendo a disposizione la Nave Telepass come spazio di incontro e formazione. 'Io Non Rischio' non è solo un evento, ma un progetto itinerante che porta la cultura della prevenzione direttamente tra la gente, sensibilizzando turisti e pendolari su comportamenti che possono fare la differenza durante le emergenze. La nostra missione è quella di rendere ogni cittadino parte attiva nella protezione civile, e grazie alla sinergia con le istituzioni e il mondo imprenditoriale, possiamo raggiungere sempre più persone, ovunque esse siano."

Soddisfazione per la manifestazione è stata espressa dalla dott. ssa Calderone, che ha dichiarato: "Caronte & Tourist non poteva mancare a questa iniziativa. Siamo particolarmente sensibili alla tematica della sicurezza e consapevoli dell'importanza della prevenzione. Collaborare a 'Io Non Rischio' ci permette di contribuire attivamente alla diffusione di una cultura della protezione civile tra i nostri passeggeri, sottolineando il nostro impegno per la salvaguardia della comunità e del territorio."

"La prevenzione, ha ricordato l'ing. Scollo, è essenziale perché durante un evento calamitoso siamo soli, e l'unico modo per difenderci è conoscere i rischi."