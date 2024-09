Moda, tripudio di colori e tessuti: la donna protagonista del suo tempo all’International Fashion Week di Messina

Ritmo serrato per una sesta edizione ricchissima di celebri ospiti: la consegna del premio internazionale “Golden Muse Award” a Roberto Guarducci, per oltre vent’anni firma di Fendi; Marina Corazziari, maestra di gioielli unici e artigianali (hanno sfilato con i kaftani in seta di Sladana Kristic); Davorin Cordone, giovane brillante che ha presentato abiti da red carpet del festival del cinema; Martin Alvarez, di origine colombiana, da oltre 15 anni firma milanese di alta moda; la prestigiosa presenza degli international fashion designer Patrycja Plesiak e Anna Cichosz, le quali hanno stregato il pubblico con creazioni particolarmente spettacolari e degne di nota, ringraziando la Sicilia per l’accoglienza accompagnate da Monika Jakiela titolare e general manager della DMA servizi; la nomina di eccellenza del Made in Italy della CNGFD è stata insita a Gian Piero Cozza couturier di Napoli Couture; infine la premiazione del concorso dedicato alle New Generations che ha visto sul podio Noel Tomassini, Archiropita Gallo ed Erika Giorgianni, studenti dell’ultimo anno di accademie di moda cui sono state consegnate alcune borse di studio e software. Alla riuscita dell’evento ha dato il proprio contributo anche il direttore della CNGFD Dario Caminiti e a truccare e acconciare le bellissime modelle siciliane e calabresi la sapiente mano di Francesco Cogliandro e del suo team. Nel parterre di autorità, il presidente nazionale UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) Domenico Mamone, il sindaco Federico Basile, il senatore Nino Germanà, il deputato Salvatore Gerace, tutti intervenuti per consegnare i premi e plaudire ad un’iniziativa capace di portare l’alta moda nella città dello Stretto e dare lustro al territorio attraverso la partecipazione di maison e personalità così illustri.