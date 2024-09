Messina capitale... della moda dal 7 al 9 con l'International Fashion Week

L’IFW International Fashion Week arriva a Messina : da sabato 7 a lunedì 9 settembre illustri stilisti di respiro internazionale, fashion designer e talenti emergenti del concorso New Generations saranno protagonisti della tre giorni di moda, arte e cultura promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer , che quest’anno ha scelto la città peloritana per ospitare il noto evento, la sfilata delle 2024/25 collection e la consegna degli ambiti Golden Muse Award. Il prestigioso riconoscimento, riservato ad autorevoli personalità che si sono distinte, anche a livello internazionale, per alti meriti, quest’anno è stato assegnato a 4 big della moda del calibro di Roberto Guarducci, Marina Corazziari, Martin Alvarez e Davorin Cordone che saranno presenti nella kermesse, in programma domenica 8 settembre, alle ore 19:30 presso il monumentale Monte di Pietà.

Roberto Guarducci vanta una lunga e brillante carriera: ha lavorato per la maison Fendi per oltre 20 anni. Ha vestito celebrità da ogni parte del globo diventando un prezioso esponente nonché grande esperto del lusso Made in Italy. Livornese ma residente ed operativo a livello professionale a Bari. Dopo aver frequentato molte case di moda tra Roma e Milano ha acquisito una notevole esperienza nel settore, sperimentando le sue capacità creative all’interno di Aziende molto importanti tra cui Basile e Luciano Soprani. In Fendi ha avuto modo di collaborare anche con il genio della Moda Karl Lagerfeld e con il grande costumista Piero Tosi. Le ispirazioni creative a cui fa rifermento per i suoi abiti possono essere di varia natura, ma l’Arte pittorica degli Artisti della Belle Epoque e dell’Art Nouveau, come Giovanni Boldini, e dell’Art Déco sono per lui una fonte inesauribile di emozioni e quindi di spunti creativi fondamentali al suo ideale di ricerca e di sperimentazione estetica ed evolutiva per la sua Moda. Guarducci ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e premi per le sue creazioni sartoriali e per il suo talento nell' Alta Moda.

La Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, associazione di settore moda dell’UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Coltivatori) coordina e promuove lo sviluppo dell’arte in senso lato e della moda in tutte le sue sfaccettature in Italia e all’estero: la priorità è valorizzare, promuovere e sostenere i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi dedicati alle nuove generazioni, creando sempre molteplici occasioni di incontro con le storiche realtà italiane ed internazionali della moda.

Marina Corazziari è una stilista di gioielli particolarissimi conosciuta a livello internazionale, scenografa e curatrice di mostre ed eventi prestigiosi è figlia d'arte, proviene da una famiglia di architetti. Docente esperta per "Storia del gioiello" in diversi licei e istituti superiori di moda, consegue la laurea in Scenografia e Storia dell'Arte c/o l'Accademia di Belle Arti di Bari, una specializzazione presso la Uno A Erre ad Arezzo e subito dopo un Master in Alta Decorazione Applicata agli Abiti a Firenze alla Fondazione Roberto Cappucci. Lavora tra Roma, Bari, Milano e Montecarlo conta più di duecento mostre, quasi tutte personali, in Italia e all'estero in location di altissimo livello. Durante le varie edizioni di AltaRoma crea intere collezioni di gioielli dallo stile eclettico per l'icona indiscussa dell'Haute Couture Raffaella Curiel, per Vittorio Camaiani, per Flavio Filippi e tanti altri. Riceve negli anni numerosi premi e riconoscimenti e recensioni e pubblicazioni sulle più importanti testate giornalistiche nazionali ed internazionali.

Bladimir Martin Alvarez, il visionario della Moda, nato in Colombia, si divide tra Milano, Parigi e New York. Dopo aver completato gli studi in Amministrazione Finanziaria e Auditoria, si trasferisce nel 2000 a Milano, dove inizia a studiare Fashion Design presso una prestigiosa scuola. Durante la sua formazione, completa un master come Progettista e Assistente di Prodotto e Processo, acquisendo competenze tecniche avanzate e una profonda comprensione del ciclo produttivo della moda. Dopo aver collaborato con diverse aziende della regione milanese, nel 2007 Martin decide di lanciarsi in proprio, aprendo la sua sartoria. nel 2010 realizza la sua prima collezione di prêt-à-porter, che attira rapidamente l'attenzione a livello internazionale. Il successo di Martin si consolida durante la Milano Fashion Week, in occasione della seconda edizione del "Cool Hunter Italy Trade Show", un evento dedicato alla promozione di giovani designer emergenti e del Made in Italy all'estero. Martin si distingue e vince il primo posto. Nel 2016 nasce la linea De Santis by Martin Alvarez, che debutta in occasione della Milano Fashion Week con una collezione di prêt-àporter .Il Brand oggi è venduto in oltre 42 Multibrand nei 4 continenti e punta sullo sviluppo in America, Asie e Medio Oriente.

Davorin Cordone nasce a Palermo dove frequenta un liceo artistico e prosegue con gli studi accademici nel campo della moda. Esteta di nascita, le sue prime attrazioni si rivolgono immediatamente verso la “bellezza”, trasformando questa attrazione in ricerca. L’arte gli permette di ricreare tutto ciò che la sua mente ed il suo gusto gli propongono, capendo col tempo e la ricerca di forme che la moda è il mezzo più adatto a lui. Una visione di donna così forte ed incalzante che deve assolutamente riportare attraverso gli abiti. Il suo design ha una missione: donare potere alle donne tramite la bellezza e l’immagine. Le creazioni del 29enne palermitano sono state ospiti di eventi come Alta Roma, il festival del Cinema di Venezia, Alternative Hair Show, International Visionary Awards, le fashion week di Parigi e Milano, Expo Milano, Guanzhou Fashion week, Robotizzati, presenti anche in mostre internazionali, e programmi televisivi quali Rai - L’Italia con Voi, Pomeriggio 5, Glam music e Xfactor.. Ha vestito donne dello spettacolo e del cinema. I suoi abiti vogliono impreziosire la donna per renderla un gioiello da passerella, attraverso la preziosità di un lavoro rigorosamente fatto a mano con particolare attenzione ai dettagli.