Una Ragazza per il Cinema, le 8 finaliste siciliane sono tutte messinesi

Nell’elegante cornice del Salotto Fellini di Piazza Duomo a Messina si è svolta ieri la tappa conclusiva delle Finali Regionali di Una Ragazza per il Cinema, assegnando le ultime 4 fasce disponibili per accedere alla finale nazionale che si svolgerà l’8 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Le ragazze selezionate si uniranno per la finale nazionale alle reginette che hanno superato le due precedenti tappe di Alì Terme e di Messina. Si tratta di Caterina Milo, 16 anni; Martina Tita, 19 anni; Sabrina Amenta, 16 anni; Victoria Bombaci, 14 anni.

In giuria Annamaria Argento, imprenditrice e presidente Fidapa Sez. Messina Capo Peloro; Angelo Saeli, organizzatore di eventi Telethon; Valerio Campagna, jewellery designer; Morena Aquila, pittrice; Roberto Aquila, commissario nazionale Aci Sport; Luigi Cucinotta, architetto e giocatore della Nazionale over 75 di basket; Franco Presti, musicista jazz; Monica Wechter, ex pattinatrice su ghiaccio.

Special guest il cantante Andre, nel cast dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi. Cresciuto in un orfanotrofio ucraino e adottato da una coppia di Calco, in provincia di Lecco, ha inseguito la sua passione per il canto, studiando e rivelandosi in diversi concorsi uno dei talenti più promettenti della musica italiana. Si è fatto conoscere grazie alla vittoria del Tour Music Fest 2019. Nel corso dello show, anche accompagnando le uscite delle concorrenti, si sono esibiti la violista Luisa Grasso, solista di grande talento e da 11 anni nell’Orchestra del Festival di Sanremo, e il musicista argentino Jaco Sax.