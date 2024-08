Wine Not? 2024 segna un’edizione da ricordare. Premiate anche le due cantine messinesi Madaudo e Bonfiglio

Un’edizione da ricordare, ricca di novità, che resterà nella memoria. Grande è stato il successo della quarta edizione di Wine Not? Che si conferma uno degli appuntamenti enogastronomici più apprezzati dell’estate della provincia messinese, con un significativo aumento di presenze rispetto allo scorso anno. All’evento - promosso e organizzato dall’Associazione Sabatina con il patrocinio del Comune di Rometta e della Città Metropolitana di Messina e la partnership dell’Associazione Italiana Sommelier, che si è svolto domenica 4 agosto nel borgo di Sant’Andrea di Rometta, - hanno preso parte circa tremila persone, provenienti da tutta la provincia di Messina e oltre, che sfidando il caldo di questo agosto infuocato, hanno portato allegria nel piccolo borgo incastonato tra mare e montagna che si è riempito di musica e colori in una ideale passeggiata tra i vigneti italiani. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Associazione socio-culturale fondata a Sant’Andrea nel 1972 che oggi conta 120 soci (il più piccolo ha 18 anni, il più grande ha spento 80 candeline) che hanno lavorano attivamente per la perfetta riuscita dell’evento: “Si chiude una quarta edizione piena di sorprese per i nostri ospiti. Voglio in particolare ringraziare – ha affermato Emanuele Borghetti - tutte le istituzioni che hanno supportato l’Associazione in questo percorso: il Comune di Rometta, la Città Metropolitana di Messina e la Senatrice On. Barbara Floridia per la sua costante vicinanza alla manifestazione. A loro si aggiungono i nostri fedelissimi main sponsor: Banca Generali Private e V2Data. Come sempre adesso comincerà il periodo di studio e programmazione per la prossima edizione di Wine Not? per continuare a stupire tutti i nostri affezionati winelovers”.

Obiettivo dell’associazione, sin dalla sua nascita, è stato quello di valorizzare le tradizioni locali e la conoscenza del piccolo borgo messinese e Wine Not? va in questa direzione. Nessuno avrebbe potuto immaginare come un evento nato per gioco potesse diventare un appuntamento così atteso in grado di riuscire a promuovere, allo stesso tempo, la bellezza di un territorio e la cultura del vino. In crescita il numero di aziende vitivinicole che hanno sposato l’iniziativa, molte le riconferme. Il viaggio dei winelovers è iniziato dalla riscoperta delle tre doc di Messina, Faro, Mamertino e Malvasia delle Lipari ma anche quest’anno è stata importante la presenza di cantine provenienti da tutta la Sicilia, oltre che dall’Umbria e dal Veneto. In degustazione oltre 130 etichette di 35 aziende, ciascuna delle quali è riuscita a raccontare storie di piccoli o grandi vitigni, di territori, di famiglie, di eccellenze. Il compito di aprire la rassegna il 3 agosto è toccato alla delegazione di Taormina dell’Associazione Italiana Sommelier che ha organizzato un’interessante masterclass dedicata ai vini messinesi dal titolo: "Messina senza confini - dentro e fuori DOC”.