La nave Palinuro è arrivata nel porto di Messina. Si potrà visitare fino a domenica

Questa mattina la nave Palinuro è arrivata nel porto di Messina. Per cinque giorni la goletta della Marina Militare con a bordo gli allievi nocchieri del 2° anno del corso normale marescialli, potra essere visitata da cittadini e turisti. Il giorno 10 agosto la nave prenderà parte a “Messina in Festa sul Mare – Rievocazione dello spettacolare sbarco di don Giovanni d’Austria per la Battaglia di Lepanto”, rappresentando la Real comandata proprio dal Capo della Flotta della santa Lega nella battaglia avvenuta nel 1571.

Ecco il calendario delle visite a bordo

Quando ormeggiata, la nave sarà aperta alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari:

Mercoledì 7 agosto: dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Giovedì 8 agosto: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;