Messina, il liceo Archimede vola a New York: prestigioso riconoscimento per il corto "Il bosco delle lepri"

Un altro prestigioso riconoscimento per Il bosco delle lepri, il cortometraggio realizzato all’interno de “Le regole del gioco”, il laboratorio di cinema del Liceo Archimede di Messina, promosso dalla dirigente Laura Cappuccio. Il film scritto e realizzato dagli studenti, sotto la guida del responsabile scientifico del corso, il regista Francesco Calogero, avrà la sua international premiere a New York, nel corso dell’All American High School Film Festival, giunto alla dodicesima edizione, e fiero di definirsi “the world’s largest student film festival”. Unico film italiano selezionato – gli organizzatori comunicano di aver ricevuto 2500 corti, provenienti da quaranta nazioni - The Hare Woods (questo il suo titolo internazionale) sarà proiettato tra il 18 e il 20 ottobre agli AMC Empire 25 Theatres, a due passi da Times Square, nel cuore di Manhattan.

La selezione newyorchese fa seguito al premio per la migliore attrice, attribuito a Clarissa Aloisio alla 13ma edizione del festival “Le vie dei Corti”, tenutosi nello scorso novembre a Gravina di Catania, e al premio per il miglior attore a Samuele Mondello alla seconda edizione del Balòss Milan Junior Film Festival, svoltosi a Milano nel mese di maggio. Il percorso italiano del film prosegue intanto spedito: dopo l’invito, lo scorso dicembre, al prestigioso “Sottodiciotto” di Torino, Il bosco delle lepri è stato selezionato anche alla 24ma edizione di “Malescorto”, che si st asvolgendo dal 22 al 27 luglio a Malesco (VB), e alla 21ma edizione di “Inventa un Film”, che si terrà dal 31 luglio al 4 agosto a Lenola (LT).

Il progetto “Le regole del gioco” è stato realizzato all’interno del Liceo Archimede nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con la collaborazione del Cineforum Don Orione e del Cinema Lux, Universi Teatrali, Nutrimenti Terrestri e Polittico.