Messina, 35 studenti di Maurolico, Verona Trento, Seguenza e Bisazza “ambasciatori” all’Onu

Sono stati consegnati nei giorni scorsi gli attestati ai 35 studenti messinesi che, per tre giorni, hanno rappresentato gli Stati membri delle Nazioni unite come ambasciatori al “Cwmun New York 2024”.

La cerimonia si è svolta a Catania, nella sede dall’associazione “Diplomatici”, guidata dal presidente Claudio Corbino, che da anni organizza il Forum internazionale all’Onu. Anche in questa XIII edizione, sono stati migliaia gli studenti partecipanti, provenienti da 149 Paesi del mondo. «In questi incontri internazionali, si concretizzano non solo le istanze di natura diplomatica e negoziale – afferma Corbino – ma, soprattutto, quelle volte a far comunicare e comprendere la più autentica eguaglianza di intenti e parità di diritti di tutti i popoli. Giovani provenienti dalle varie parti del mondo, talvolta da nazioni in guerra tra loro, hanno la possibilità di capire che appartengono sì a culture diverse, ma non per questo incompatibili».

Come veri ambasciatori, i ragazzi si sono confrontati sui temi fondamentali dell’agenda mondiale, mettendo in pratica le strategie diplomatiche apprese durante il corso. A curarne la formazione, Denise Troina ed Enrico Giardina.



«È sempre un’emozione nuova seguire il percorso dei nostri ragazzi – dichiarano i prof. Mariella Laurà e Francesco Turano, docenti responsabili del progetto per il liceo “Maurolico” – che si lanciano in una vera e propria sfida. “Change the World” insegna loro a capire come confrontarsi e a trovare un modo per lavorare insieme, pur partendo da prospettive diverse, al fine di raggiungere una soluzione condivisa. Lo scopo è imparare a collaborare per un futuro migliore, con la consapevolezza che insieme si può fare la differenza. E, così, cambiare il mondo».

Ospite d’onore del “Cwmun New York 2024”, Valerie Biden Owens, ex vice rappresentante Usa all’Assemblea generale delle Nazioni unite. «Un intervento di grande impatto – aggiungono Laurà e Turano – che ha trasmesso una grande carica di entusiasmo e fiducia in un possibile cambiamento, evidenziando come riportare l’istruzione al centro del dibattito globale sia il solo modo per rafforzare le nostre democrazie nel profondo». La cerimonia di apertura e le simulazioni si sono svolte al Marriott Marquis, Times Square, quella di chiusura si è tenuta al Palazzo dell’Onu.