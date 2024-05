Messina, studente del liceo Archimede primo al concorso nazionale promosso dall’Agcom

Grande soddisfazione per il liceo scientifico Archimede: lo studente Gabriele Trovato si è classificato primo al concorso nazionale #convienesaperlo(anche a scuola)2.0 promosso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Il giovane messinese della classe prima M è risultato vincitore per la categoria “scuola superiore” con la motivazione “per l’impegno e la conoscenza delle tematiche di tutela dei diritti del consumatore”.

Cuore dell’iniziativa - giunta alla terza edizione dopo quelle del 2021 e 2023 - promossa dall’Agcm nell’ambito di una campagna di comunicazione ed educazione in collaborazione con Skuola.net è stato il concorso destinato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Più di 1.400 giovani si sono iscritti a un gioco interattivo, oltre 1.000 i partecipanti provenienti da diverse province italiane. Dal 15 dicembre 2023 al 15 marzo 2024, gli studenti hanno avuto l’opportunità di collegarsi alla piattaforma dedicata per conoscere meglio il ruolo dell’Antitrust e i diritti dei consumatori, difendendosi dalle pratiche commerciali scorrette. Alla classe dello studente premiato e ad un’altra dell’istituto, la 5D, è stato offerto il viaggio di istruzione per partecipare all’evento che si è tenuto a Roma il 24 maggio scorso all’Auditorium Parco della Musica per la consegna dei premi ai vincitori, condotto da Daniele Grassucci direttore di Skuola.net e dalla tiktoker Scarlett. Gabriele Trovato ha ricevuto un iPhone 15 e la sua scuola un voucher di 1.500 euro da spendere per l’acquisto di strumentazioni tecnologiche; a tutti gli altri targhe e buoni libro.