“Progetto legalità memoria ed impegno”. A Messina marcia non competitiva “Stra...Cannizzaro-Galatti”

L'I.C. Cannizzaro Galatti, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci a conclusione del percorso di studi sul Progetto Legalità, Memoria ed Impegno ha organizzato una marcia non competitiva.

Un corteo di circa 800 anime ha sfilato questa mattina per le vie del centro cittadino per manifestare contro ogni forma di violenza, contro la criminalità organizzata e per diffondere un messaggio di impegno concreto per il futuro. Il corteo è partito dal cortile del plesso centrale snodandosi per le vie Giurba -- Via Faranda- - Via C. Battisti- - Via I Settembre ed è giunto a Piazza Duomo per un concentramento