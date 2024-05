Messina, è il giorno di Santa Rita: alle 17.30 la tradizionale benedizione delle rose

E' il giorno dei festeggiamenti in onore di Santa Rita. Anche per quest’anno, come l’anno scorso, al fine di realizzare tutto nella massima sicurezza, si è pensato di programmare i festeggiamenti all’aperto, nel tratto di strada della Via S. Marta, prospiciente il Santuario. Gli eventi previsti sono: Messe ore 7:00 - 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00; la Supplica e a seguire Celebrazione Eucaristica si terrà alle 12, mentre alle 17.30 è in programma la benedizione delle rose e a seguire processione, che seguirà il seguente itinerario (Via S. Marta, Piazza Lo Sardo, Via A. Martino, Via S. M. del Selciato, Via Mamertini, Via S. Cecilia, Piazza Trombetta, Via S. Marta). Il ricavato delle offerte per i panini, marmellate e di quanto raccolto durante la giornata, sarà devoluto alle case di accoglienza diocesane.