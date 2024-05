Anniversario strage di Capaci, Mcl Messina rinnova appuntamento all’ulivo della scalinata Rosa Donato “Per lo Sviluppo contro le Mafie”

Per il settimo anno consecutivo il Movimento Cristiano Lavoratori è tornato sulla Scalinata Rosa Donato di via XXIV Maggio con l'appuntamento "Per lo sviluppo contro le mafie". Un'iniziativa che dal 2017 MCL promuove per consentire ai giovani studenti della città di incontrare "testimonial di legalità" e confrontarsi su legalità, contrasto alle mafie, cittadinanza attiva e responsabile.

Quest'anno è stata la volta dei ragazzi degli istituti I.I.S Boer-Verona Trento e Liceo Scientifico Seguenza che alla presenza del Presidente per il Tribunale per i minorenni, dott.ssa Francesca Pricoco, hanno narrato la legalità quotidiana, la loro idea di contrasto alle mafie basata soprattutto sulla cultura, hanno ricordato le vittime delle mafie.

La scalinata si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto di legalità, dove sono stati condivisi cartelloni, poesie e riflessioni sui temi di comunità responsabili e legalità.

Fortunato Romano, Presidente di MCL Messina, ha aperto la mattinata sottolineato, ancora una volta, il ruolo centrale dello sviluppo e del lavoro come strumenti di libertà della persona, come armi per sconfiggere le mafie. "Siamo convinti che lavorare per costruire sviluppo, per costruire occupazione e lavoro sia indispensabile per garantire legalità nei nostri territori. Vanno sostenute, prosegue Romano, le agenzie educative...in primo luogo le scuole. Va ricercata la legalità sempre, nei comportamenti, nella professione, nelle Istituzioni".