Messina, l'artista Dimitri Salonia "sfida" l’intelligenza artificiale generativa

Intelligenza artificiale con il pennello. Al Coffe Talk di Messina la sfida per la prima volta in Sicilia, fra dialoghi creativi ed espressioni di arti visive, tra il noto artista Dimitri Salonia e l’intelligenza artificiale generativa giovedì nella Chiesa di Santa Maria Alemanna. Durante l’evento saranno presentati i primi risultati del progetto ADAPT-MI, teso al miglioramento della gestione diagnostica, prognostica e terapeutica di soggetti con traumi e deficit motori, mediante una innovativa piattaforma Open-AI Innovation, promosso da Cot, Cnr Irib ed Elis. Un noto artista e l’intelligenza artificiale si sfideranno per la prima volta in Sicilia, fino all’ultima sfumatura di colore, per decretare chi realizzerà l’opera d’arte più creativa ed innovativa, partendo entrambi da uno stesso tema comune. Il rapporto tra l’artista pittore e l’intelligenza artificiale generativa sta aprendo nuovi orizzonti nell'ambito delle arti visive, portando con sé una serie di interrogativi affascinanti sul futuro della creatività umana. Da un lato, gli artisti possono vedere l’AI come un’estensione del loro processo creativo, un nuovo strumento che, simile a un pennello o a una tela, può essere sfruttato per esplorare nuove estetiche e idee. L’intelligenza artificiale, infatti, non è solo capace di replicare stili esistenti, ma può anche generare visioni completamente nuove, spesso superando i limiti tradizionali dell'immaginazione umana. D’altra parte, questo rapporto solleva questioni fondamentali sulla natura dell’arte e sulla definizione dell’artista. Questo dialogo tra uomo e macchina non solo arricchisce il dibattito artistico ma sfida anche le nostre percezioni tradizionali di arte e creatività. L’AI non sostituisce l’artista ma collabora con esso, aprendo nuove vie per esplorare ed esprimere la visione artistica. Questa partnership potenzia l'esplorazione creativa, rendendo l’AI un compagno piuttosto che un sostituto nella pratica artistica. Palcoscenico del ‘singolar tenzone’, giovedì 16 maggio alle 19.30, sarà l’Auditorium Santa Maria Alemanna a Messina, che ospiterà un nuovo appuntamento del ‘Coffe Talk: Intelligenza ARTificiale - dialoghi creativi e arti visive’, con la partecipazione del noto maestro Dimitri Salonia, fondatore della Scuola Coloristica Siciliana, che aiutato dalla sua allieva Lidia Monachino, gareggerà con l’AI generativa di Chat GPT guidata da Gaia Roccaforte ingegnere Biomedico del CNR IRIB di Messina. A fine serata sarà il pubblico presente a scegliere l’opera ritenuta più emozionante. Durante l’incontro ci sarà un interessante intervento di Alfredo Ferro, professore emerito di Informatica dell’Università di Catania che discuterà di Intelligenza artificiale e delle sue applicazioni future. L’evento è gestito come un format, moderato dal dirigente tecnologo del CNR Marco Ferrazzoli, e favorisce un approccio inclusivo e multidisciplinare e una discussione, in un contesto di dialogo aperto e informale, dove l’arte e le scienze si intrecciano.