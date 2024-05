A Messina il linguaggio universale dello sport per dare “Un calcio al razzismo”

«Lo sport in generale ha il grande potere sia di appianare che di valorizzare le differenze – ha commentato Pacifici –. Lo sport non può essere un campo di battaglia, ma deve essere un territorio dove queste differenze si mettono a disposizione degli altri per creare cultura sportiva». Educare alla parità, dunque, al rispetto delle differenze, siano esse di razza, genere o generazione. A questo proposito, «vedere o sentire genitori che incitano a “spezzare le gambe” durante una partita, mi fa capire che sono loro i primi a dover essere educati». ha aggiunto Novella Calligaris. L’Ateneo, attraverso il suo Comitato unico di garanzia e la SSD Unime, conferma nuovamente il suo impegno attivo nella promozione dello sport quale efficace catalizzatore di coesione sociale, in grado di veicolare principi fondamentali, come dialogo interculturale, rispetto e tolleranza. Per questo, il 21 e 22 maggio ci si sposterà proprio sui campi da gioco della Cittadella universitaria, per disputare un torneo di calcio e mettere in pratica tali principi fondamentali. L’evento vedrà la partecipazione di 10 squadre, composte da studenti universitari, personale tecnico amministrativo UniMe, giornalisti, giovani migranti e rappresentanti di organizzazioni no profit.