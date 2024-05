La "Buonasanità" a Messina: riconoscimenti a medici e associazioni che stanno sempre al fianco dei pazienti. Tutti i premi

Molto partecipata al teatro dell’Istituto Don Bosco la cerimonia di consegna del Premio Buonasanità giunto alla XVII edizione. La manifestazione promossa dal Centro studi La Fenice ed ideata dal dott. Giovanni Caminiti è stata co-condotta da Rossana Lisitano che ha aperto l’evento con una interpretazione magistrale di “Non sono un soldato”, una sua poesia sulla professione medica. Presente alla cerimonia l’assessora comunale alla Salute Alessandra Calafiore, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Dopo i saluti della direttrice dell’Istituto Don Bosco, suor Maria Concetta Ventura, si è proceduto alla consegna del Premio di Poesia Buonasanità sezione “Giovani” alle studentesse Livia Salpietro per la poesia “La cura della Salute” e Giada Dieni per la poesia “Il Medico”; e per la sezione “Adulti” a Grazia Dieni per il componimento “Un’ostetrica”. Toccante il monologo “Le mani dell’Uomo” di Rossana Lisitano.

Emozionante la consegna dei Premi Buonasanità 2024 attribuiti per meriti, a medici ed associazioni che con competenza, spirito di abnegazione, amore per il prossimo esplicano ogni giorno la loro professione. Unanimi consensi ed elogi hanno accompagnato la consegna del Premio Buonasanità militare 2024 assegnato alla dott.ssa Giorgia Ferraro, dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale della Questura di Messina. A consegnarle il riconoscimento l’avv. Silvana Paratore, segretario regionale Sicilia dell'associazione Tutela Forze di Polizia. A seguire è stata consegnata la menzione speciale Buonasanità al prof. Giuseppe Catone, ordinario di Veterinaria al dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina, a cui è stato espresso un plauso per l'attività di cura del benessere degli animali.