La cardiologia riabilitativa al centro di una due giorni a Messina

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la cardiologia e la cardiologia riabilitativa con il II congresso “La pratica clinica al centro”, organizzato dal dottor Roberto Caruso, responsabile della UF Cardiologia dell’Istituto Franco Scalabrino Giomi di Ganzirri, che si svolgerà al Royal Palace Hotel di Messina il 3 e il 4 maggio prossimi.

Per le due giornate è annunciata la presenza di un board scientifico interdisciplinare di altissimo profilo proveniente da tutta Italia. Prevenzione, gestione ospedaliera e territoriale ambulatoriale delle patologie cardiologiche più importanti e che riguardano una fetta elevata della popolazione italiana, sono i temi sui quali si accenderà il dibattitto, illustrando le ultime strategie terapeutiche innovative in ambito cardiologico, cardio-riabilitativo e cardiochirurgico.

Verrà, inoltre, valutato il follow-up per la gestione territoriale del paziente, sottolineando l’importanza sociale e sanitaria della riabilitazione nella patologia cardiaca, fondamentale per consentire il recupero clinico, funzionale e psicologico del paziente. Dopo il successo dello scorso anno, anche in questa occasione si è scelto di utilizzare un format didattico altamente interattivo – dice il dottor Roberto Caruso, Consigliere Nazionale dell’Associazione Italiana di Cardiologia Clinica Riabilitativa e Preventiva (AICPR) - che preveda la partecipazione attiva di tutti i partecipanti. Ogni fase sarà impreziosita da letture incentrate sull’argomento trattato e dal successivo dibattito che ne scaturirà. La partecipazione al convegno, diviso in cinque sessioni, è gratuita. L’evento è inserito nel programma di educazione continua in medicina per 100 partecipanti e rivolto a diverse figure professionali sanitarie. La segreteria organizzativa del convegno è affidata a Sa.ma.