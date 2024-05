A Santa Lucia del Mela eventi del Primo maggio promossi a pieni voti

Primo maggio da record a Santa Lucia del Mela. Entusiasmo e folla al Parco urbano in occasione del programma allestito per la ricorrenza. Musica dal vivo e tanto divertimento per tutta la giornata con giochi e animazione per bambini, area zumba, balli di gruppo e area crossfit. "Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa giornata al Parco urbano per la festa del primo maggio - dichiara l'amministrazione Sciotto -. È stata un'occasione straordinaria di socialità e divertimento per tutte le famiglie e giovani che vi hanno partecipato. È fondamentale poter condividere momenti di gioia e spensieratezza insieme. Continueremo a promuovere eventi che uniscano le persone e rafforzino il tessuto sociale del nostro territorio".